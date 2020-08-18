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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Van’da trafik kazası: 1 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, MuradiyeÇaldıran karayolu üzerindeki Durukaş Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 V 1542 plakalı Ford Transit marka minibüs ile 34 VD 1223 plakalı Land Rover marka pikap ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında pikap içerisinde bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye ilçe Grup Amirliği ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıyı kurtarıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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