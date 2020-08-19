Van’da ‘insanlık ölmemiş’ dedirten olay Park halindeki araca çarpınca yazdığı not takdir topladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da ‘insanlık ölmemiş’ dedirten olay Park halindeki araca çarpınca yazdığı not takdir topladı

İHA

Van'da park halindeki araca çarpan genç sürücü, çarptığı aracın sahibini bulamayınca "Aracın tüm masraflarını karşılamaya hazırım" şeklinde bıraktığı notla takdir topladı.

Van’da ‘insanlık ölmemiş’ dedirten olay Park halindeki araca çarpınca yazdığı not takdir topladı

Van’da park halindeki araca çarpan genç sürücü, çarptığı aracın sahibini bulamayınca “Aracın tüm masraflarını karşılamaya hazırım” şeklinde bıraktığı notla takdir topladı.
Olay, cumartesi sabah saatlerinde Van’ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bitlis’in Ahlat ilçesinden ameliyat olmak için Van’a gelen Emrah Cesur isimli genç, sabah saatlerinde aracını uygun bir yere park etmek istedi. Bu sırada önüne park etmek istediği araca çarptı. Çarptığı aracın plaka bölümünde hasar meydana geldiğini fark eden Cesur, araç sahibini çevre esnafa sordu ancak ulaşamadı. Bunun için çareyi not yazmakta bulan Cesur, yazdığı notu aracın sileceğine bırakarak kuzeniyle Bahçesaray ilçesine gitmek için yola çıktı.

Notu görünce kendi masrafını kendisi karşıladı
Arkadaşının fark emesiyle camdaki nota ulaşan hasarlı aracın sahibi Halil Alkan ise notta yazılanları okuyunca çok duygulandı. Hemen notta yazılı telefon numarasını arayan Alkan, konuştuğu gence not için teşekkür ettiğini ve kendi aracının masrafını yine kendisinin karşılayacağını bildirdi.

“Demek ki insanlık ölmemiş”
İHA muhabirine konuşan aracı hasar gören Halil Alkan, aracına bırakılan notu görünce çok mutlu olduğunu belirtti. Hasarın boyutunun önemli olmadığını önemli olan hakka, hukuka riayet etmek olduğunun altını çizen Alkan, “Sabah işe gelirken aracımı park halinde bıraktım. Akşama doğru arkadaşım aradı. Aracın yerini sordu. Aracın yanına gidip, araca birinin çarptığını söyledi. Araçta hasarın olup olmadığını sordum. O da büyük bir hasarın olmadığını söyledi. Ancak çarpan kişinin bir not bıraktığını söyledi. Ben o notu okurken çok memnun oldum. Notu bırakan kişiyle irtibata geçtim. Aracımda büyük bir hasar dahi olsaydı sırf o nottan dolayı yine kendim karşılayacaktım. O davranışından dolayı çok memnun kaldım. Demek ki insanlık ölmemiş. İçimizde hâlâ hakka, hukuka riayet eden, Allah’tan, kul hakkından korkan insanlar varmış” dedi.

“Dünya malı için ahiretimizi satmaya değmez”
Çarptığı araca notu bırakan Emrah Cesur isimli genç ise araca çarptıktan sonra o halde bırakıp gitmek istemediğini söyledi. Aracın sahibini bulamadığı için telefon numarasının yazılı olduğu bir not bıraktığını dile getiren Cesur, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2 yıldır Bitlis’in Ahlat içesinde oturuyorum. Ameliyat olmak için Van’a geldim. 22 gündür buradayım. Kuzenimle birlikte Bahçesaray’a gidecektik. Sabah saatlerinde park halindeki aracın ön tarafına park etmek istedim. Geri geri giderken aracımın orta kapısının açılan şeridi park halindeki aracın plaka çerçevesine takıldı. Dalgınlığıma geldi. Bu sırada ses geldi ben de araçtan indim. Çarptığım aracın plaka çerçevesi kırılmıştı. Sordurdum ama kimse araç sahibini tanımıyordu. Öyle bırakıp gitmek istemedim. Sonuçta bu bir haktır. Çok da önemli değildi, parası ödenebilirdi. Bu yüzden bir not yazmak istedim. Notta telefon numaramı yazdım ve akşam biri aradı. Çok sevinçliydi. Hasarınızı ödemek istiyorum dedim. ‘Kardeş arabamı param parça da etseydin senden bir şey almazdım’ dedi. Dünya malı için ahiretimizi satmaya değmez.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baraj gölünde renk değişimi endişelendirdi
YEREL HABERLER Baraj gölünde renk değişimi endişelendirdi
Van’da Türkiye’nin ilk eğitim köşkü açılıyor
YEREL HABERLER Van’da Türkiye’nin ilk eğitim köşkü açılıyor
Van polisinden korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Van polisinden korona virüs denetimi
Van’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Van’da trafik kazası: 1 yaralı
Van Valiliği'nden Covid-19 testi dolandırıcılığı uyarısı
YEREL HABERLER Van Valiliği'nden Covid-19 testi dolandırıcılığı ...
Van polisinden 'koronavirüs' denetimleri
YEREL HABERLER Van polisinden 'koronavirüs' denetimleri
Selimiyeli çiftçinin su hayali gerçek oluyor
YEREL HABERLER Selimiyeli çiftçinin su hayali gerçek oluyor
Van Valiliği korona virüs testi dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Van Valiliği korona virüs testi dolandırıcılarına ...
Edremit’te Kavurma Mahallesi yeni yoluna kavuşuyor Memursenin 1600 metrelik imarlı yeni yolu asfaltlanmaya başlandı
YEREL HABERLER Edremit’te Kavurma Mahallesi yeni yoluna ...
Çaldıran’da Zülfubulak grup mahalle yoluna menfezler yaptırıldı
YEREL HABERLER Çaldıran’da Zülfubulak grup mahalle yoluna menfezler ...
Van’da 2 ayrı trafik kazası; 4 yaralı
YEREL HABERLER Van’da 2 ayrı trafik kazası; 4 yaralı
(Özel) Göl manzaralı simetrik yapılar kuş bakışı ile ayrı bir güzellik oluşturuyor
YEREL HABERLER (Özel) Göl manzaralı simetrik yapılar kuş bakışı ile ...
Bakan Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki'nin adının verildiği parkın açılışına katıldı (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki'nin adının ...
Bakan Karaismailoğlu: “Mühendislik açısından dünyanın gıptayla baktığı projeleri yapıyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Mühendislik açısından dünyanın ...
Bakan Karaismailoğlu’ndan Gürpınar Belediyesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu’ndan Gürpınar Belediyesi’ne ...
Bakan Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki'nin adının verildiği parkın açılışına katıldı (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki'nin adının ...
Bakan Karaismailoğlu: “Van bölgesinde 9 milyar TL civarında proje yapıldı”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Van bölgesinde 9 milyar TL ...
Bakan Karaismailoğlu’ndan Tuşba Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu’ndan Tuşba Belediyesine ziyaret
Van’da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit oldu
YEREL HABERLER Van’da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit oldu
Van büyükşehir, ticari potansiyeli olan alanları asfaltlıyor
YEREL HABERLER Van büyükşehir, ticari potansiyeli olan alanları ...
Bakan Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki'nin adının verildiği parkın açılışına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki'nin adının ...
Bakanı Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki Koru’nun isminin verildiği parkın açılışını yaptı
YEREL HABERLER Bakanı Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki Koru’nun isminin ...
Kuyuya düşen inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen inek kurtarıldı
Van'da '65 yaş' kararlarını destekleyen de var eleştiren de
YEREL HABERLER Van'da '65 yaş' kararlarını destekleyen de var ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X