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Van Devlet Tiyatrosu 3 Eylül’de perdelerini açıyor

İHA

Van Devlet Tiyatrosu, 3 Eylül'de 'Penceredeki atlar' prömiyeri ile seyircilerin karşısına çıkacak.

Van Devlet Tiyatrosu 3 Eylül’de perdelerini açıyor

Van Devlet Tiyatrosu, 3 Eylül’de ‘Penceredeki atlar’ prömiyeri ile seyircilerin karşısına çıkacak.
20202021 yeni sanat sezonuna 17 prömiyerle başlayacak olan devlet tiyatroları, korona virüsten pandemisinden dolayı ilk turda az kadrolu oyunlarla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ankara Devlet Tiyatrosu 3, İzmir Devlet Tiyatrosu 4, İstanbul, Bursa, Adana, Diyarbakır, Antalya, Trabzon, Erzurum ve Sivas ile birlikte 1 yeni oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak olan Van Devlet Tiyatrosu, hazırlıklarını tamamladı. 20202021 sezonu ile ilgili açıklamada bulunan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Gül Urgan, uzun bir zamandan sonra perdelerini açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, sezona yeni bir oyunla başlayacaklarını söyledi. 3 Eylül tarihinde Matei Vısnıec'in yazdığı ‘Penceredeki atlar’ oyunu ile seyircilerin karşısına çıkacaklarını ifade eden Urgan, “Bu oyunumuz pandemiye yenik düşmüş bir oyunumuzdu. Prova süreci devam ederken korona virüs pandemisi nedeniyle yarıda kalmıştı. Savaşın anlamsızlığını, geride bıraktıklarını, savaş sonrası delilik halini anlatan bir oyun. Savaşın evrensel bir olgu olduğu, hiçbir zaman değişmediği, yüzyıllar öncesinde de savaştan geriye çıldırmış insanların kaldığı, bugün de yine o delilik halinin devam ettiğini anlatan bir oyunla perdelerimizi açacağız” dedi.
Bu sezon 5 yetişkin 2 çocuk oyunuyla seyircilerin karşısına çıkacaklarını aktaran Urgan, “Geçen sezondan devam eden oyunlarımız olacak. Hala hazırda 2 çocuk, 5 yetişkin oyunumuz olacak. Ancak süreç içerisinde her şey yolunda giderse en az 3 yetişkin 1 çocuk oyunumuz daha olacak” ifadelerini kullandı.
Korona virüs nedeniyle yüzde 50 kapasiteyle seyirci alabileceklerini vurgulayan Urgan, “Gerek dezenfeksiyon gerekse seyircilerimizin sağlığını korumak adına gerekli önlemleri almış durumdayız. Bölge insanımız perşembe, cuma ve cumartesi günleri yetişkin oyunlarına alışkındı. Bu süreç içerisinde salı, perşembe ve cumartesi günleri oyunlarımız olacak ki, bir sonraki oyunumuza tüm salonumuzu ve binamızı dezenfekte edelim diye. Şu anda tüm önlemlerimizi almış durumdayız. Umuyoruz ki eski günlerimize geri dönecek ve yeni oyunlarımızla seyircilerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Biz onlarla buluşmayı çok özledik, onlarda bizi yalnız bırakmasınlar” diye konuştu.

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