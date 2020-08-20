Koronavirüsü yenen doktorlar, nikah masasına oturdu



Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA) VAN'ın Başkale ilçesinde, görev yaptıkları devlet hastanesinde koronavirüse yakalanan, bu nedenle nikah günlerini ertelemek zorunda kalan diş hekimi Dilek Didem Kaplan ile acil doktoru Ramazan Sinsiner, tedavilerinin ardından Başkale'de dünyaevine girdi.

Başkale Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve evlenme kararı alan diş hekimi Dilek Didem Kaplan ile acil doktoru Ramazan Sinsiner, 1 ay önce koronavirüsüne yakalandıklarını öğrenince nikah günlerini ertelemek zorunda kaldı. Evlerinde tedavi gören Kaplan ve Sinsiner, son yaptırdıkları testlerin sonuçları negatif çıkınca nikah masasına oturmaya karar verdi. Çiftin nikahı, belediye hizmet binasının yanındaki Şehit Korucu Cihangir Yıldız Parkı´ndaki açık havada, Başkale Belediyesi Evlendirme Memuru Necmettin Şahinoğlu tarafından kıyıldı.

Çiftin nikah şahitliğini ise Başkale Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Öz ve Dr. Tuğçe Kıymacı yaptı. Koronavirüsü yenen doktorları mutlu günlerinde, pandemi sürecinde beraber mücadele verdikleri doktor ve hemşire arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak açık havada yapılan nikah sonrası konuşan acil doktoru Ramazan Sinsiner, büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Nikahı daha önce yapmayı düşünüyorduk fakat pandemi sürecinde enfekte olduğumuzu öğrendik. Yaklaşık 1 aydır evde izoleydik. Birlikte hastalığı atlattık. Hastalığı yener yenmez de nikah için geldik. Geciktirdiğimiz dünyaevine girmeyi bir an önce yapmak istedik. Sağ olsun arkadaşlarımız da bizleri yalnız bırakmadı" dedi.

Diş hekimi Dilek Didem Kaplan da "Ülkemizin geçirdiği zorlu koronavirüs döneminde 1 aylık süreç sonrasında nikahımızı kıydık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2020-08-20 10:23:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.