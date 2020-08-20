Tuşba’da parklar 7/24 gözetim altında

Van merkez Tuşba Belediyesi, ilçedeki tüm parklara kamera sistemi kurarak hem parkların güvenliğini sağlıyor hem de meydana gelebilecek asayiş olaylarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Tuşba Belediyesi, kamu kaynaklarıyla yaparak halkın hizmetine sunduğu parkların kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edilmesi üzerine ek önlemler almaya başladı. Kurduğu kamera sistemi sayesinde hem parkların güvenliğini sağlıyor hem de yaşanabilecek asayiş olaylarına anında müdahale ediyor. Belediye olarak mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda atıl durumda olan alanların çok güzel birer parka dönüştürülerek halkın hizmetine sunulduğunu belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Ancak yıl içerisinde birçok parkımızda bulunan masa, kamelya, çöp kovaları ve ağaçlar kırılarak tahrip edildi. Belediye olarak aldığımız güvenlik tedbirlerinin yanı sıra kamera sistemi de kurarak halkımızın yararına yapılan bu hizmetin tahrip edilmesinin önüne geçtik” dedi.

Halkımızın ve özellikle çocuklarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını da ifade eden Başkan Akman, “Zabıta ve özel güvenlik ekiplerimiz parklarımızı 7 gün 24 saat süreyle izliyor. Herhangi bir olumsuzluk anında müdahale ediliyor ve gerektiğinde hızlı bir şekilde kolluk kuvvetlerine haber veriyor” ifadelerini kullandı.

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