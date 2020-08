Van Gölü'ne 'Yüzen Otel' projesine 2 milyon liralık destek

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, Edremit Belediyesi'nin turizm, istihdam ve mesleki unsurları bir arada barındıracak olan 'Yüzen Otel' projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı. 2 milyon liralık destek sağlanacak projede gemi üzerine 3 katlı otel inşa edilecek. Otelde denizcilik ve otelcilik alanında eğitim gören öğrencilere staj imkanı sağlanacak.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından 4 il adına sunulan 7 proje bakanlık tarafından başarılı bulunarak, onaylandı. Projeler arasında yer alan 'Edremit'te yüzen otel' projesine, 2 milyon liralık destek verilecek. Gemi üzerine 3 katlı inşa edilecek 'Yüzel Otel', özellikle bölgeye gelen turistlere hizmet verecek. Otelde, odaların yanı sıra restoran, kafe ve oturma salonları gibi bölümler olacak. Yüzen otel ayrıca Denizcilik Lisesi'nde okuyan öğrencilerin staj yapabileceği bir proje olacak.

Karar bölgede sevinçle karşılanırken, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit´in tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğasıyla unutulmaz tatil imkanları sunan bir ilçe olduğunu belirtti. Say, ''Yüzen Otel projemiz turizm, istihdam ve mesleki eğitim unsurlarını bir arada barındırıyor. Üçü de katkı sunacak şekilde tasarlandı. Türkiye´de az örneği bulunan, bölgede ise hiç bulunmayan bir konsept. Bu konseptin içerisinde denizcilik, otelcilik alanında eğitim gören üniversite ve lise öğrencilerin staj yapacağı bir uygulama oteli gibi olarak hizmet verecek. Burada elde edilen gelir ise sosyal yardımlaşma alanlarında kullanılacak. Deniz üzerinde hem konaklama hem restorankafe hizmetleri hem de toplu organizasyonlar anlamında benzersiz bir deneyim sunmak açısında turizme büyük bir katkısı olacaktır" dedi.

'İŞ KAPISI OLACAK BİR PROJE'

Başkan Say, projenin turizm alanında da kapının aralanmasına vesile olduğunu söyleyerek, "Bu proje ile ilçemizin turizmi açısından önemli bir gelişme yaşanmıştır. Bu projemiz hem ilçemizin turizmine katkı sağlayacak hem de istihdam anlamında iş kapısı olacaktır. İlimiz adına ilerleyen yıllarda gerek yatırımcılar gerekse de devlet eliyle çok daha farklı bir konuma gelecektir. Böylesi değerli bir projenin ilimize ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte çok daha güzel işlere imza atacağımıza olan inancım tamdır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

