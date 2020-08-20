Van'da 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni kısıtlama



VAN, (DHA)VAN'da 65 yaş ve üstü vatandaşların lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri ve benzeri umuma açık ve eğlence yerlerine girmeleri 1 ay boyunca kısıtlandı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni kısıtlama kararları alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması ve özellikle yoğun bakımda tedavi altına alınanların büyük çoğunluğunu 65 yaş üstü vatandaşların oluşturması üzerine yeni kısıtlama kararları alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından daha önce alınan kararla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, nişan, sünnet gibi toplu etkinliklere katılması, yine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların her gün 07:30-10:00 ile 16:30-19:00 saatleri arasında il içi her türlü toplu taşıma araçlarına binmeleri kısıtlanmıştı. Bu kısıtlamalara ek olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Karara göre, ilimiz sınırları içerisindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, ücretsiz olarak kullandığı belediye toplu taşıma araçlarından günde sadece 2 defa yararlanabilecektir. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız bugünden itibaren 1 ay boyunca lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, ve benzeri umuma açık ve eğlence yerlerine girmeleri kısıtlanmıştır."DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2020-08-20 15:36:13



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