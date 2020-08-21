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Van Valisi: Mutluluk kaynağı düğünlerimiz, acılara ev sahipliği yapmamalı

DHA

Van Valisi: Mutluluk kaynağı düğünlerimiz, acılara ev sahipliği yapmamalı


Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte koronavirüs tedavisi gören yoğun bakımdaki hasta sayısında artış olduğunu, bu hastaların yüzde 90'nının  60 yaş ve üstü vatandaşlardan oluştuğunu söyledi. Vali Bilmez, "Taziyelerde, Vanlılar bir duyarlılık gösteriyor ve taziyeyi kurmuyor. Gelenleri ayakta Fatih'a okutarak gönderiyor. Taziyelerde bir başarı elde ettik. Düğünlerde de aynı hassasiyeti göstermemiz lazım" dedi.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin denetimleri sürerken Van'da da polis ve jandarma, aralıksız çalışma yürütüyor. Vaka sayısında artış yaşanan kentte, geçen hafta valilik tarafından alınan kararla, 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılımları yasaklandı. Toplu taşıma araçlarına binme saatleri de kıstlandırıldı.
Valilik, ek bir kararla da 65 yaş ve üstüne, 20 Ağustos gününden 20 Eylül gününe kadar lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri gibi umama açık ve eğlence yerlerine girmelerinin yasaklandığını duyurdu.Tüm yasaklara rağmen kentte hafta sonları yapılan düğünlerde, sosyal mesafeye uyulmayıp, halay çekildiği görüldü.  
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, koronavirüs ile mücadelede yapılan çalışmalar ve bu kapsamda alınan ek tedbirleri, DHA'ya anlattı. Vali Bilmez, hastanelerin yoğun bakım servislerinde hasta sayısında artış olduğunu söyledi.
'DÜĞÜNLERİ DENETLEME EKİBİ KURULDU'
Vali Bilmez,"Bizim ilimizde yoğun bakımda olan hastaların yüzde 90'ı, 60 yaş üstü kişilerden oluşmakta. Bu kamsamda da bazı kısıtlamalara gittik. 65 yaş üzeri insanların düğün, nikah, nişan törenleri, mevlit gibi programlara katılmasını yasakladık. Ayrıca düğünlerdeki süreyi de kısıtladık. Daha önce gece saat 23.00'te biten düğünler artık 22.00'de son bulmak zorunda. Ayrıca her ilçede sadece düğünleri denetlemek üzere sağlık, tarım müdürlükleri, zabıta ve polisten oluşan ekipler oluşturuldu. Bunlar düğünleri denetliyor. Düğünlerde genelde işin başında kurallara uyuluyor.  Ama ilerleyen saatlerde insanlarımızın bir kısmının tedbirleri tamamen bıraktığına şahit olmaktayız. Bu konuda hem düğün salonuna hem düğün sahiplerine hem de kuralları ihlal eden kişilere işlem yapmaktayız. Bir taraftan da bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Vaka sayımız çok olmamakla birlikte yoğun bakımdaki hastalarda bir artış var. Onun için bütün vatandaşlarımızın, yaşlılarımızın sağlığı ve onların geleceği için sosyal mesafeye, maske ve hijyene çok dikkat etmeleri lazım. Yaşlılarımızın da mecbur kalmadıkça kalabalık yerlere girmemesi ve çarşıya çıkmaması gerekir"dedi.
'DÜĞÜNLER, YEMEKSİZ VE NİKAH TÖRENİ ŞEKLİNDE YAPILSIN'
Hastalıkta klinik herhangi bir bulgusu olmayıp, test sonuçları pozitif olan hastaların tedavi ve takiplerinin evde yapıldığını söyleyen Vali Bilmez, "Bu kişilerin doktor izni olmadan ikametgahlarından çıkması kesinlikle yasak. Bunların tespit edilmesi halinde hem para cezası uygulanmakta hem de adli işlem yapılmakta. Bu evler, sağlık müdürlüğüne bağlı aile hekimleri tarafından hergün kontrol edilmekte. Polis ve jandarmadan oluşan denetim ekipleri de günlük olarak kontrol etmekte. İnşallah, alınan bu tedbirlerden sonra kısmen bir rahatlama yaşayacağız. Düğünlerin yemeksiz ve nikah töreni şeklinde yapılmasını öneriyoruz. Düğünlerdeki tedbirlere azami şekilde dikkat edilmesini, halay çekilmemesini, sosyal mesafeye dikkat edilmesini ve saat 22.00'da bitecek şekilde planlanmasını rica ediyoruz. Hep beraber el ele vererek, bu salgından kendimizi, ailemizi, ilimizi ve ülkemizi tamamen kurtaracağız. Bunun tek bir yolu var; Tedbirlere uymak" diye konuştu.
HASTANELERDE ZİYARETÇİ YASAK
Pandemi nedeniyle hastanelere ziyaretçi girişlerinin yasaklandığını anlatan Vali Bilmez şunları ifade etti:
"Şüpheli olan kişilerin acil servis önlerinde yoğunluk oluşturmamaları için, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri devreye giriyor. Hastaneye yatırılması gerekiyorsa getiriliyor. Eğer durumu iyiyse evinde izole edilerek, tedavisi yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğümüzde 100 kişilik olan filyasyon ekibini 120'ye çıkarttık. Bu süreçte sağlık ekiplerimiz ciddi bir fedakarlık örneği sergileyerek, ciddi bir efor sarfettiler. Ben tüm Van halkı adına, bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. İlk başlarda, kentimize, taziyelere il dışından gelenlerde pozitif olanlar bulunması nedeniyle vaka vardı. Şu an vakaların büyük kısmı insanların yoğun bulunduğu alışveriş yapılan cadde, sokaklar ve düğün gibi etkinlerden kaynaklı. Taziyelerde Vanlılar artık bir duyarlılık gösteriyor. Taziyeyi kurmuyor. Gelenleri ayakta Fatih'a otutarak, gönderiyor. Taziyelerde bir başarı elde ettik. Düğünlerde de aynı hassasiyeti göstermemiz lazım. Denetim elemanlarımız sürekli düğünleri gezmekte. Bu konuda ciddi bir özdenetim yapmamız lazım. Herkes kendisini ve yanındakini denetlemeli ve mutluluk kaynağı olan düğünlerimiz acılara evsahipliği yapmamalı." 
'DÜĞÜNLER BAŞIMIZI YAKTI'
Esnaf Yusuf Adıyaman da kentteki vaka sayısının büyük çoğunluğunun hafta sonları yapılan düğünlerden kaynaklandığını belirterek, "Bu salgın son dönemlerde düğünlerle yoğunlaşmaya devam etti. Ben düğünlere gitmiyorum. Taziyeler oldugu zaman da telefonla başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Şu an Van genelinde bir artış var. Valilik tedbirleri alıyor. Gereken bilgileri halka anlatıyor. Halk olarak bizim daha çok ayak uydurmamız gerekiyor. Sosyal mesafeye, çevremizdekilere, ailemize gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Yoğun olan bölgelerde özellikle maske kullanımı çok önemli. Son zamanlarda yapılan bazı düğünler başımızı yaktı. Maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Düğünlerde kurallara uymayanlara buradan seslenmek istiyorum. Lütfen kendi sağlığınız için, aileniz ve sevdikleriniz için kurallara uyun"  dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-08-21 09:02:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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