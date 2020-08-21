Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu; 2 zanlı tutukladı

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Van merkezli 2 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul’da düzenlenen operasyonda 2 zanlı tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, haklarında Bylock kullanıcısı, Malatya, Van ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ülke sorumlusu oldukları tespit edilen F.D. ve G.H.D. isimli 2 örgüt üyesi şüpheliye yönelik olarak; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce İstanbul Emniyet Müdürlüğüyle birlikte, İstanbul ilinde 2 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve ilimize getirilen 2 şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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