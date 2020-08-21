Van büyükşehirden 4 ilçede daha asfalt atağı

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş, Gürpınar, Gevaş ve Edremit ilçelerinde yaklaşık 30 kilometre yolu daha sıcak asfalta kavuşturacak.

Kent merkezinde başlattığı cadde yenileme ve yol çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, 4 ilçede daha asfalt atağı başlattı. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığınca kentin en büyük ilçesi olan Erciş’te 11 kilometre, Edremit’te 4,6 kilometre, Gürpınar’da 7,5 kilometre ve Gevaş’ta ise 7 kilometre olmak üzere 30 kilometre daha yol asfaltlanıyor. Kısa bir süre önce başlatılan çalışmalarla Gürpınar ilçesi okullar bölgesi, Ortaköy Mahalle Yolu ve Hasankoç Mezra Yolunda çalışmalar tamamlanırken, Erciş ilçe merkezi başta olmak üzere Yukarı ve Aşağı TOKİ, Oyalı Mahalle Yolu ile Gevaş ilçesi İnköy Mahalle yollarında başlatılan yarma, dolgu ve reglaj çalışmaları sürüyor. Ayrıca sözleşmesi yapılan Edremit ilçesi Nur Tatar Spor Salonu ile Çimento Fabrikası arasında yaklaşık 4,5 kilometrelik yolda ise kısa sürede çalışmalara başlanması planlanıyor. Öte yandan sezonun başlaması ile birlikte 13 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla hizmet üretmeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

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