Van TSO heyeti bakanlarla görüştü

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, beraberindekiler ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'u ziyaret ederek Van için önemli olan konuları iletti.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcısı Şefik Eren, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Kaya, Serdar Balandi ve Meclis Üyeleri Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'u ziyaret ederek, Van için önemli olan konuları iletti. İlk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret eden Van TSO yönetimi, Bakan Varank’a kent için önemli olan projeler ve konuları iletti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede, bölgeler arası eşitsizliğin giderilmesi, imalat sanayinin teşvik edilmesi, Teknokent’in güçlendirilmesi, KOSGEB tarafından faizsiz kredi olanağı sağlanması, genç girişimci sayısının artırılmasısektörel kümelenme, girişimcilik akademisi kurulması, TÜBİTAK taşra teşkilatının kurulması, Türkiyeİran Ortak Sanayi Bölgesi kurulması, lojistik merkez oluşturulması konuları Bakan Varank’a iletildi. Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aktarılan konularla ilgileneceklerini aktardı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişi ile son buldu.

Van TSO heyetinin bir sonraki durağı Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Burada Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç tarafından karşılanan heyete Van TSO meclis üyeleri de dahil oldu. Bakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yapılan görüşmenin bir benzeri yapıldı. Van’daki projeler, yapılacak ve yapılması gerekenler konusunda Bakan Yardımcısı Tunç ve ekibine bilgiler verildi. Burada yapılan görüşmelerde Van TSO heyeti tarafından; hazine arazilerinin tarıma kazandırılması, tarımsal yatırıma yönelik finansal desteklerin yaratılması, TDİOSB Projesi, Çaldıran Jeotermal OSB Projesi, gastronomi fuarı konuları Bakan Yardımcısı Tunç’a iletildi.

Fikir alışverişinin yapıldığı görüşmeler hatıra fotoğraf çekilmesi ile son buldu.

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