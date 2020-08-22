Cezaevi firarisi jandarmanın şafak operasyonu ile yakalandı

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Van'ın Başkale ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satmak, cezaevinden firar suçundan aranan şüpheli, jandarmanın şafak operasyonu ile yakalandı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ve Başkale İlçe Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satmak, cezaevinden firar suçundan aranan F.A.’nın kaldığı adres tespit edildi. Türkiye genelinde yapılan narkotik uygulaması kapsamında F.F., kaldığı Bilgeç köyünde düzenlenen şafak operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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