Davutoğlu: Tarihin en büyük doğal gaz keşfi hayırlı olsun

VAN, (DHA)GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van'da yaptığı konuşmada, Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Tarihin en büyük doğal gaz keşfinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren, çaba gösteren herkesi tebrik ediyoruz" dedi.

Partisinin ildeki 1. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere eşi ile Van'a gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz Şehitler Parkı Kongre Salonu´nda partililere hitap etti. Van'da bulunmaktan onur duyduğunu belirten Davutoğlu, il kongresinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, katılımcılara teşekkür etti. Türkiye'nin tüm kentlerine gitmeye devam edeceklerini kaydeden Ahmet Davutoğlu, hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını istedi. Konuşamayanların, itiraz edemeyenlerin sesi olacaklarını ve her türlü sıkıntının üstesinden geleceklerini, milletin sesi, yüreği olacaklarını ifade eden Davutoğlu, Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi ile ilgili de açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

"Yaşanan tüm bu olumsuzluklar içerisinde dün güzel bir haber aldık. Tarihin en büyük doğal gaz keşfinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren, çaba gösteren herkesi tebrik ediyoruz. Devam etmekte olan arama çalışmalarında görev alan tüm görevlilerimize muvaffakiyetler diliyorum. Şimdi yapılması gereken bu doğal gaz kaynağıyla ilgili fizibilite, sondaj ve üretim çalışmalarını şeffaf bir şekilde halkla paylaşmak ve gereken adımları atmaktır. Gelecek Partisi olarak bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra gereken adımları yapıcı bir muhalefet içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Gerek sürecin bilimsel ve rasyonel bir şekilde yürütülmesi ve gerekse doğal gaz kaynağının üç beş şirkete değil milletimiz hayrın kullanılabilmesi için atılan her adımı takip edeceğiz. Her adımla ilgili bilgileri de kamuoyuyla paylaşacağız" DHA-Genel Türkiye-Van DHA

2020-08-22 15:30:30



