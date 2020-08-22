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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Başkale depreminde zarar gören mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

İHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başkale'de 23 Şubat 2020'de meydana gelen ve 10 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremle ilgili depremden zarar gören mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunup yapılan çalışmaları anlattı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Başkale depreminde zarar gören mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başkale’de 23 Şubat 2020’de meydana gelen ve 10 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremle ilgili depremden zarar gören mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunup yapılan çalışmaları anlattı.
Başkale 6. Hudut Tugay Komutanlığı yerleşkesinde yapılan toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez ile birlikte Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve muhtarlar katıldı. Vali Bilmez, depremin yaşandığı 23 Şubat sonrası yapılan çalışmaları anlattı. 2020 yılında Van’ın çok sıkıntılı ve acı günler yaşadığını hatırlatan Vali Bilmez, “Sık sık muhtarlarımızla bir araya gelmeyi planlıyorduk. Ancak, pandemi aramıza mesafe koydu. İlimiz Şubat ayında 2 çığ yaşadı. 42 vatandaşımız vefat etti. Sonra depremle sarsıldık. Ardından pandemi başladı. Van Gölü’nde mültecileri taşıyan tekne battı. Gevaş ilçemizde uçak düştü. 7 şehit verdik. Yani normalde 10 yılda yaşanacak olayları 1 yılda yaşadık. Allah bizi, memleketimizi ve ülkemizi kaza bela ve musibetlerden muhafaza etsin” dedi.
Daha sonra deprem sonrası yapılanlar ve bundan sonra yapılacak hizmetleri anlatan Vali Bilmez, ”Deprem Özpınar, Güvendik, Gelenler, Böğrüpek, Kaşkol ve Ömerdağı, olmak üzere 19 köyde ağır hasara yol açtı. Depremin ilk anından itibaren devlet olarak yanınızda olduk, sizlere şeffaf davrandık ve sizleri bilgilendirdik. Çünkü sizin acılarınız bizim acılarımız, sizin cenazeleriniz bizim cenazelerimiz olduğu gibi mutluluklarınız da bizim mutluğumuzdur. Depremin birinci aşamasında ihtiyaç sahiplerine çadır, sonra konteyner verdik. Daha sonra ağır hasarlı evi olanlara ev yapılması için başvuru süreci başladı. Başvurular yapıldı. Bin 500 kişi başvuru yaptı. Ağır hasarlı olarak tespit edilen tüm evler yıkılacak. Ancak bazı vatandaşlarımız başvuru yapmadı. Biz başvuruyu kapatmadık. Belki unutmuş olanlar var diye. Bunlarda başvuru yapsınlar” diye konuştu.
“Depremzede vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yaptık” Başvuruların bitmesinin ardından evlerin yapılması için ihale aşamasına geçileceğini belirten Vali Bilmez, “Evlerin en kısa sürede yapımına başlanması için bizim bu işlemleri hızla bitirmemiz gerekiyor. Ankara’daki işlemleri de ancak bizdeki işlemler bittikten sonra hızlandırabiliriz. Depremzede vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Evleriniz size teslim edildikten sonra borçlanacaksınız. Evlerin büyüklüğü konusunda da girişimlerimiz var. İnşallah ondan da olumlu sonuç alacağız. Biz sizi hiç unutmadık. Yaraları tamamen sarana kadar süreci takip edeceğiz. Karşılıklı konuşarak sorunları en kısa sürede çözeceğiz. Kimseye haksızlık yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız” şeklinde konuştu.
Pandemi sürecinde Başkale’nin İran’a sınır olan mahallelerinde vatandaşların sıkı sıkıya tedbirlere uymasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilmez, “İran tarafında akrabalarınız olduğunu biliyorum. Ama sizler tedbirler gereği ziyaret yapmak yerine iletişiminizi telefon üzerinden sağladınız. İran’dan gelebilecek vakaların önünü kestiniz. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İran’ın bizim sınırımızda bulunan bölgelerinde vakalar yeniden artmış. Van’da da artış söz konusu. Bundan dolayı İran’daki akrabalarınızla ilişkilerinizi biraz daha böyle tedbirlere uyarak sürdürün. İnşallah hep birlikte bu pandemi sürecini atlatacağız. Yaşlılarımızı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızı koruyalım” ifadelerini kullandı.
Toplantı muhtarların taleplerinin dinlenmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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