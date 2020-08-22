Van depreminde cezaevinden kaçan firari yakalandı



Harun AKSU/BAŞKALE(Van), (DHA)VAN'da, 23 Ekim 2011'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından cezaevinden firar eden F.A., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Başkale Jandarma İstihbarat ile Eşmepınar Jandarma Karakalo Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde satmak' suçundan konulduğu Van Cezaevi'nden, kentte 23 Ekim 2011 yaşanan depremin ardından firar eden F.A.'nın saklandığı adresi tespit etti. Jandarma ekipleri, bu sabah Bilgeç köyündeki adrese operasyon düzenledi. F.A., şafak vakti yapılan operasyonda yakalandı. İşlemlerinin ardından da cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2020-08-22 15:52:14



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