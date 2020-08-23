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Van Gölü'ndeki en büyük ada Adır'ın, turizme kazandırılması isteniyor

DHA

Van Gölü'ndeki en büyük ada Adır'ın, turizme kazandırılması isteniyor


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Gölü'nün en büyük adası olan ve 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edilen Adır Adası'nın, turizme kazandırılması bekleniyor. İnanç turizmi açısından Adır Adası'nın önemli bir yere sahip olduğunu belirten mahallede yaşayanlar, hala ayakta duran yapıların bir an önce restore edilmesini istiyor.
Van Gölü'ndeki 4 adadan en büyüğü olun Adır Adası'nın turizme açılması bekleniyor. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, doğal sit alanı kapsamına giren Van Gölü'ndeki 4 büyük adadan biri olan Adır Adası 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi. Adır Adası'ndaki Lim Manastırı'nın temelinin 11'inci yüzyılda atıldığı, 1305 yılında da tamamlayıcı bazı bölümler ilave edildiği öğrenilirken, jamaton, şapel ve keşiş odaları gibi bölümleri ise 1766'da yapıldığı bildirildi. 1918 yılına kadar kullanılan yapı, o tarihten sonra definecilerin hedefi haline geldi. Yaklaşık 20 dakikalık tekne yolculuğunun ardından ulaşılan Adır Adası'ndaki yapıların birçoğu doğal koşullar ve defineciler tarafından tahrip edilse de günümüze kısmen ulaşan yapılar da bulunuyor. 
İNANÇ TURİZMİNİN GÖZDESİ OLMAYA ADAY
Doğal güzelliğinin yanı sıra üzerindeki tarihi Lim Manastırı ile 'inanç turizminin' de gözdesi olmaya aday olan adada 10'uncu yüzyılda yerleşim bulunuyordu. Bahar mevsiminde martıların kuluçka merkezi haline gelen Adır Adası'nın üzerinde bulunan yapılar doğal şartlar ve defineciler tarafından tahrip edilmiş. Adır Adası'nın karşısında bulunan Yaylıyaka Mahallesi'nde yaşayanlar, günümüze kadar gelmeyi başaran yapıların restore edilmesini ve adanın turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. Yaylıyaka Mahallesi'nin ihtiyar heyetinde bulunan Bilal Fırat, "Şu anda Lim Manastırı'nın önündeyiz. Cumhurbaşkanının onayı ile burası koruma altına alındı. Tabi korunmaya alınmadan önce buradaki yapılar büyük oranda tahrip edildi. İstediğimiz buranın onarılıp turizme kazandırılması. Burada bulunan kilise önemli bir yere sahip" dedi.
'TURİZME KAZANDIRILSIN '
Mahalle halkından Ahmet Çıkla ise Adır Adası'nın yüzölçümü olarak büyük olduğunu belirterek, "Van Gölü'nün en büyük adası olan Adır Adası'ndayız. Burada halen günümüze kadar gelmeyi başaran Lim Manastırı'nı harabe haline getirmişler. Yetkililerden ricamız, buranın restore edilip turizme kazandırılmasıdır. Adır Adası yerleşim alanları varmış. Burada gün yüzüne çıkmayı bekleyen birçok yapı da var. Bu yapıların biran önce turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2020-08-23 09:48:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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