Yağmur evleri su altında bıraktı

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Van’da gece saatlerinde etkili olan yağmur, bazı mahallelerde evleri su altında bıraktı.

Dün gece saatlerinde etkili olan yağmur, Van’ın bazı mahallelerinde maddi zarara yol açtı. Cadde ve sokakların adeta gölete dönüştüğü Eminpaşa Mahallesi’nde vatandaşlar dışarı çıkmakta zorlanırken; Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı ve VASKİ ekipleri mahallede çalışma başlattı.

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