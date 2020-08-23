Yağan dolu araçların mahsur kalmasına neden oldu

Van merkez Edremit ilçesinde dün gece etkili olan dolu, bazı sürücülerin yola mahsur kalmasına neden oldu.
Dün öğleden sonra başlayan yağmur, Van merkez bir çok ilçede ev, ahır ve ekili alanlar zara gördü. Saray ilçesinde çok sayıda hayvan telef olurken, İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Özalp ilçelerinde evler sular altına kaldı. Edremit ilçesinde yağmurla birlikte etkili olan dolu, bir aracın mahsur kalmasına neden oldu. Yolda bir aracın mahsur kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirligi ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek vatandaşı kurtardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.