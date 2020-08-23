Muradiye TEGV'den Müdür Zorlu'ya ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi yönetimi, ilçeye yeni atanan Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu'yu makamında ziyaret etti.

TEGV Muradiye Öğrenim Birimi Yöneticisi Buket Müjde, birim yöneticileri ile birlikte ilçeye yeni atanan Milli Eğitim Müdürü Zorlu'ya hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Korona virüs önlemleri kapsamında özel tedbirlerle başlanacak 20212022 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Müjde, TEGV'in çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Müjde, ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu’ya eğitim kiti ve çalışmalarının yer aldığı dosyayı takdim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu ise ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.