Van Spor FK, iç transferlerini sürdürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig temsilcisi Van Spor FK, sözleşmeleri sona eren 7 futbolcuyla yeniden anlaştı.

Son haftalarda ertelenen kongresi ve seçilemeyen yeni yönetimi ile gündeme gelen Vanspor, iç transferinin yanı sıra, dış transferlerini de sürdürüyor. Kırmızı sihaylı takım, Hekimoğlu Trabzonspor’da forma giyen kaleci Bekir Demircan’dan sonra, Nazilli Belediyespor’dan Sedat Cengiz ile anlaştı. İç transferde ise Osman Torun, Şerif Doğan, Burçak Özkanca, Sefa Küpeli, Okgay Aydın, Barış Gök ve Yakup Demir ile tekrar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.