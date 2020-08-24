Erciş Selçuklu mezarlığında yandın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'ın Erciş ilçesindeki Selçuklu mezarlığında yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesinde bulunan Selçuklu mezarlığında meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.