Toplu taşıma araçlarındaki dezenfekte çalışmaları sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında düzenli olarak sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarını devam ettiriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, korana virüs salgınının dünyada görülmesiyle birlikte toplu yaşam alanları ve toplu taşıma araçlarında sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı ve her gün binlerce kişinin seyahat ettiği toplu taşıma araçları otobüs ve minibüs durakların da çalışma yaptı. Çalışma ile birlikte otobüslerin içi, yolcuların sıklıkla kullandığı tutacaklar ve oturma alanları titizlikle dezenfekte edildi. Dezenfektan çalışmalarının belli periyotlarla devam edileceği kaydedildi.

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