Konalga’ya 3 kilometre uzunluğunda sulama kanalı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede tarım ve hayvancılığın canlanmasına yönelik yapılan hizmetler kapsamında Çatak ilçesine bağlı Konalga mahallesinde 3 kilometre uzunluğunda sulama kanalı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesince kırsal mahallerde başlatılan tarım seferberliği devam ediyor. Daha önce uzun yıllardır sulama sorunu yaşayan birçok mahalleye su ulaştıran Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Çatak Konalga Mahallesi Demirkazık mevkiinde yapımına 2 ay önce başlanan sulama kanalını tamamlayarak mahallelinin hizmetine sundu. Bölgede bulunan 150 hanenin faydalandığı 3 bin metre uzunluğunda ki sulama kanalı ile 200 dekar alan sulanacak.

Yaklaşık 417 bin TL mal olan sulama kanalının, bölgede tarım ve hayvancılığı yeniden canlandıracağını ifade eden Mahalle Muhtarı Yahya Özbek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.