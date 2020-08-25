Ağaçta ayağına ip dolanan karga kurtarıldı

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Van’ın Özalp ilçesinde, bir ağacın tepesinde ayağına ip dolanması sonucu mahsur kalan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesinde Özalp Öğretmenevi'nin karşısında bulunan bir ağacın tepesinde iplere dolanarak mahsur kalan kargayı fark eden vatandaşlar, durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye görevlileri, ağaca uzattıkları merdiveni ile mahsur kalan kargaya ulaşarak kurtardı. İplerden kurtarılan karga, daha sonra özgürlüğe kanat çırparak gözden kayboldu.

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