Gürpınar’da aynı mahallede 2 ayrı yangın

Van’ın Gürpınar ilçesinde aynı mahallede 2 ayrı yerde çıkan yangın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gürpınar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesinde meydana geldi. Mustafa Mendaş’a ait saman yığınında yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye intikal etti. Ekipler, yangına müdahale ettikleri sıra aynı köyde ikamet eden İhsan Aslan’a ait evin yandığı ihbarı geldi. Ekipler çok seri bir şekilde olay yerine yönlendirilirken, Edremit Tekstil Kent İtfaiye Müfreze ekiplerinden de destek talep edildi. Her iki yangın, yapılan müdahalelerin sonucunda etraftaki alanlara sıçramadan söndürüldü.

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