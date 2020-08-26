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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkale'nin yeni emniyet müdürü göreve başladı

İHA

Yozgat Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Süleyman Trak yeni görevine başladı.

Başkale'nin yeni emniyet müdürü göreve başladı

Yozgat Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Süleyman Trak yeni görevine başladı.
Yozgat Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaparken Başkale ilçesine atanan Süleyman Trak'ı ilçede görev yapan gazeteciler ziyaret ederek başarılar diledi. Emniyet Müdürü Süleyman Trak, ilçede huzur, asayiş ile güvenliğin tesisi için vatandaşlarla ve toplumun her kesimiyle istişare ederek işbirliği içerisinde görev yapmanın gayret ve çabası içerisinde olacaklarını söyledi. Başkale ilçesine atandığı için mutlu olduğunu belirten Trak, "Başkale ilçemizde asayiş, huzur ve güven ortamını sağlamak üzere mesai mefhumu gözetmeden var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Müdür Trak, kapısının her zaman vatandaşlara açık olduğunu dile getirdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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