Van Spor FK'den 2 transfer daha

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig temsilcisi Van Spor Futbol Kulubu (FK), 2 futbolcuyu daha renklerine kattı.

Ertelenen kongresi ve seçilemeyen yeni yönetimi ile gündeme gelen Van Spor FK, iç transferinin yanı sıra, iç ve dış transferlerini de sürdürüyor. Kırmızı sihaylı takım, Nazilli Belediyespor’dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Sedat Cengiz ile Belediye Derincespor'dan da 29 yaşındaki tecrübeli sağ kanat oyuncusu Cihan Halil'i renklerine bağladı.

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