Van'da korona virüsle mücadele kapsamında düğün ve nikahlar 1 saatte tamamlanacak

Van'da korona virüsle mücadele kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı, düğün ve nikahlar ise 1 saatte tamamlanacak.

Van valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz sınırları içerisinde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikler yapılmayacaktır. Düğün ve nikâhlar aynı gün içerisinde en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacaktır. Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeni fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacaktır. Düğün ve nikâhlarda toplu yemek verilmesi de dâhil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmayacaktır. Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle yapılmayacaktır. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocuklar düğünlere ve nikâh merasimlerine katılmayacaktır. İlimiz genelinde her düğün veya nikâh merasimine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilecek ve denetim faaliyetlerine ağırlık verilecektir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikâhlarda, bu Karar ile düzenlenen hususlar dışında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından belirlenmiş/belirlenecek kurallara/tedbirlere eksiksiz uyulacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dâhil) hiçbir şekilde yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramı yapılmayacaktır” denildi.

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