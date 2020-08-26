Başkale'de teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu

Safa ATMACA/VAN, (DHA) VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, Başkale ilçesine bağlı Esenyamak Mahallesi'nin Tuluklu mezrası kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi aramatarama faaliyetinde; 2 araç telsizi, 1 silah üstü gece görüş dürbünü ile patlayıcı, örgütsel doküman ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Safa ATMACA
2020-08-26 13:16:23
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