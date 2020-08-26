Kaymakam Aslan’dan Cevdet Paşa Mahallesi’ne ziyaret

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Cevdetpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Kaymakam Aslan, ilçenin birçok noktasına ziyaretler gerçekleştirerek mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Bu kez Cevdetpaşa Mahallesi’ni ziyaret eden Kaymakam Aslan, mahalle sakinleriyle Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi bahçesinde bir araya geldi. İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları anlatan Aslan, vatandaşlardan gelen talep, istek ve önerileri dinledi. Gerçekleşen toplantıda ayrıca belediye başkan yardımcıları ile bazı müdürler, birim sorumluları da hazır bulundu.



“Yoğun şekilde çalışıyoruz”

Muhtar Yılmaz Koçak ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Şimdiye kadar birçok kez mahalle ve esnaf ziyaretlerinde bulunduklarını ifade eden Aslan, “Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yazın gelmesiyle faaliyetlerimizi hızlandırdık. Merkez ve kırsal mahallerimizde farklı projeleri hayata geçiriyoruz. Her mahallemizin farklı farklı istekleri var bizde ekiplerimizle bunları tespit edip, çözüm veya çözümler bulmaya çalışıyoruz. Cevdet Paşa mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımız bizden park, yeşil alan istiyor. Yine cadde ve sokakların belli aralıklarla yıkanmasını istiyor. Biz zaten bütün mahallelerimizde yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu istek ve taleplerin gerçekleşmesi için de çalışma arkadaşlarıma gerekli talimatları verdim. Bir program dahilinde sorunlara çözüm bulmaya çalışacağız. Bu toplantılar sayesinde vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini, isteklerini kendilerinden dinleme fırsatı buluyoruz. Bu da bizim için çok yararlı oluyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.