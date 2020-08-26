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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir fidanlık sahilinde 28 ton çöp topladı

İHA

Van Büyükşehir fidanlık sahilinde 28 ton çöp topladı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından fidanlık sahilinde yapılan temizlik çalışmasında yaklaşık 28 ton çöp toplandı.
Van Gölü’nün korunması için birçok projeyi hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi, göl kıyısında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, sabah erken saatlerde İpekyolu İlçesinin sınırlarında bulunan Fidanlık sahiline çöp topladı. İşçi, memur, mühendis, şube müdürleri ve daire başkanından oluşan yaklaşık 80 kişilik ekip, gün boyu süren çalışma ile sahili çöplerden arındırdı. Yaklaşık 28 ton toplanan çöp kamyonlara yüklenerek katı atık entegre tesisine gönderildi. Göl kıyısındaki manzaranın çok üzücü olduğunu ifade eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, Van Gölünü koruma konusunda her bir bireyin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu söyledi. Van gölüne dikkat çekmek adına ciddi bir temizlik çalışma başlattıklarını söyleyen Kaptanoğlu, ‘‘Burada topladığımız evsel atıklar denizimizin dalga vasıtasıyla kıyıya attığı atıklardır. 1520 gün sonra buraya geldiğimizde yine aynı manzarayla karşılaşma ihtimalimiz maalesef yüksek. Van Gölü havzasında yaşayan herkese Gölümüzün ne kadar önemli bir değer olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Göl çevresine piknik amaçlı, dinlenme amaçlı veya kamp amaçlı gelen tüm vatandaşlarımızdan bazıları sahilde çöpleri bırakıyor. Bundan vazgeçmeliyiz. Yapanları uyarmalıyız. Bugün burada ortalama 2530 ton arasında katı atık topladık" dedi.
Park ve Bahçeler Dairesi olarak tüm birimleri ile temizlik çalışmasını yürüttüklerini hatırlatan Kaptanoğlu, çalışmaların belirli periyotlar halinde sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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