VANTSO: “Van’ın izole edilmesini doğru bulmuyoruz”

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO), şehrin turizm hareketliliğinden mahrum bırakılmamasını istedi.

VANTSO turizm sektörüyle ilgili bakanlık tarafından alınan kararlara ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Ege ve Akdeniz’in turizme açılması, Karadeniz ve Kapadokya'nın da iç turizme açık olduğu belirtilerek, "Ülke içerisindeki salgının kaynağı büyük ölçüde metropol etkileşimi olduğu halde, sınırlarımız güvenli ve kontrollü tedbirler ile korunmasına rağmen Doğu Anadolu Bölgesi, özelde şehrimizin turizm hareketliliği konusunda izole etme kararları doğru değildir. İstanbul bağlantılı uçak seferleri serbest bırakılırken, milyonlarca insanın her gün metropollerde ve turizm beldelerinde etkileşimi söz konusu iken, Türkiye’nin en önemli destinasyonlarından bir tanesi olan Van şehrinin, İran bağlantısının güvenlikli şekilde ve kontrollü tutulmasına anlam verememekteyiz" denildi.

Açıklamada, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın da turizm sektörünün canlanması için her tülü tedbirin alınması konusunda gerekli katkıyı sağlayacağı kaydedilerek, “Van şehri turizm hareketliliği açısından en güvenilir şehirlerden bir tanesidir. Van’ın bu özel durumunu ve potansiyelini geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi normalleşme süreci ile birlikte bir kez daha gündeme getirmiş ve haziran ayı içerisinde 'Turizm Hareketlilik' projesini başlatmış bulunuyoruz. Proje kapsamında Van’ın el değmemiş ve keşfedilmemiş turizm alanlarının, turizme açılması ve ziyaret edilmesi bölgenin turizm hareketliliği katkı sağlayacağı gibi, ülke turizmine de katma değer katacaktır” ifadelerine yer verildi.

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