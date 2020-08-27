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Van Valiliği'nden astsubaydan cinsel istismar iddiasına yalanlama

DHA

Van Valiliği'nden astsubaydan cinsel istismar iddiasına yalanlama


Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN Valiliği, 'Bir astsubayın 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu' yönündeki iddiaları yalanladı. İddiaların, gerçeği yansıtmadığı, kentteki askeri birliklerde, bu isimde bir astsubay olmadığı bildirildi.  
Bazı yayın organları ile sosyal medyada, bir astsubayın 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönündeki haberler üzerine Van Valiliği yazılı açıklama yaptı. Haberin ve sosyal medyada paylaşıyan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, N.A'nın, ailevi sorunları nedeniyle 16 Temmuz günü, Van İlkadım Çocuk Yurduna yerleştirildiği, kent genelindeki askeri birliklerde T.A. isimli astsubay olmadığının saptandığı ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"31 Temmuz'da konakladığı yurttan izinsiz ayrılan N.A., polis ekiplerince bulunarak yurda teslim edildikten sonra, görevlilere cinsel istismara uğradığı yönünde bilgi verilmiş. Yurt görevlilerinin Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusuyla, N.A.'nın 25 Ağustos'ta, Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alınmıştır. N.A, ifadesinde, 1 Ağustos'ta 3-4 yıldır sevgili olduğu 25 yaşındaki A.P. ile İskele mevkisinde buluştuğunu, A.P.'nin kendisiyle rızası dışında cinsel ilişkiye girdiğini ve şikayetçi olduğunu ifade etmiştir. N.A., 2020 yılı içerisinde, hatırlamadığı bir tarihte, astsubay olduğunu ifade ettiği T.A. isimli birinin evine gittiğini, ancak cinsel bir birliktelik yaşamadığını ve T.A.'dan şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Yapılan araştırmalarda ilimizdeki askeri birliklerde T.A. isimli bir astsubay olmadığı belirlenmiştir. Bazı basın organlarında ve sosyal medyada, astsubayın 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde yayımlanan haber gerçeği yansıtmamaktadır."
Açıklamada, N.A.'nın şikayetçi olduğu A.P.'nin, Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
 DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-08-27 12:35:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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