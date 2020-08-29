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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nacaroğlu baklavaları 2 şubesi ile Van’da hizmet veriyor

İHA

Gaziantep baklavalarının önde gelen markalarından Nacaroğlu baklavaları, sunduğu lezzetin yanı sıra şık ve kaliteli mekanları ile Van'da göz kamaştırıyor.

Nacaroğlu baklavaları 2 şubesi ile Van’da hizmet veriyor

Gaziantep baklavalarının önde gelen markalarından Nacaroğlu baklavaları, sunduğu lezzetin yanı sıra şık ve kaliteli mekanları ile Van’da göz kamaştırıyor.
Gaziantep’te yıllardır işin önderliğini yapan Nacaroğlu Baklavaları, Van’da açtığı iki şubeyle bölge insanına hizmet veriyor. İlkini geçen sene Semaver Kavşağı’nda açan Nacaroğlu, ikinci şubesini ise kentin önemli caddelerinden olan İkinisan Caddesi’nde açtı. Baklava çeşitlerinde sunduğu lezzetin yanı sıra modern mekanlarıyla da misafirlerin beğenisini alan Nacaroğlu, korona virüs pandemisi sürecinde de misafirlerini yalnız bırakmadı. İlke olarak misafirin talebi doğrultusunda istenen ürünün azlığına veya çokluğuna bakmadan il içinde her yere paket servisi yapmayı benimsediklerini ifade eden Nacaroğlu Van Şubesi kurucularından Ahmet Barut, “Van’da biri Semaver Kavşağı diğeri ise İki Nisan bulvarında olmak üzere güzel ve nezih iki ortam oluşturduk. Aynı zamanda Van AVM’de kurduğumuz standımızla da yöre halkına hizmet veriyoruz. Van’da güzel bir misafir kitlesi oluşturduk” dedi.
Sağlığın ve hijyenin öneminin çok iyi kavrandığı bu süreçte amaçlarının güzel, nezih ve temiz bir ortamda misafirlerine kaliteli hizmet sunmak olduğunu vurgulayan Barut, “Bu hassasiyetlerimizi bilen, güler yüzlü ve sıcak karşılama tarzımızı beğenen, işletme içerisine giren her insana misafir değeri verdiğimizi hisseden aynı zamanda ürünlerimiz ve hizmetimiz ile ilgili her türlü şikâyet ve sorunu da yerinde, hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturma gayretimizi gören tüm misafirlerimiz bizi tercih etmekteler’’ ifadelerini kullandı.
İki tanesi Van’da olmak üzere Türkiye genelinde 12 şubelerinin olduğunu belirten Barut, Van’da ilerleyen zamanlarda bir veya iki yerde paket satış noktaları açmayı düşündüklerini söyledi. Şubelerini ailelerin güzel zaman geçirebilecekleri şekilde tasarladıklarını ifade eden Barut, “İşletmemizi hem proje hem de inşaat asmasında bir aile geldiği zaman ‘Ne arar, ne ister, neyi görse mutlu olur?’’ sorularını düşünerek tasarladık. Bu kapsamda; çocuk oyun alanını hem büyük hem de işletmenin merkezine taşıdık ki, çocuklu tüm misafirler çocuğunu görebilsin. İki kattan oluşan çocuk oyun alanının dışında bebek bakım odası oluşturduk. Bir annenin bebeği için ihtiyaç duyabileceği pudra, bebek yağı, ıslak mendil, peçete, 12345 numaralı bebek bezi ve emzirme koltuğu gibi her ürünü bebek bakım odasına bıraktık. Lavabolarımıza ayrı bir özen gösterdik ve kolonya, deodorant, ayakkabı cilası gibi birçok ayrıntıyı düşünerek misafirlerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca yine işletmemizde misafirlerimizin doğum günü, nişan veya düğün sonrası künefe, katmer, baklava yiyebilecekleri veya birer yorgunluk kahvesi içebilecekleri, toplu kahvaltı organizasyonu veya iş toplantıları düzenleyebilecekleri bir yer tasarladık. Yani işletmemizi çok fonksiyonel ve ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde dizayn ettik” diye konuştu.
Korona virüs pandemisine karşı tüm önlemlerin alındığını da sözlerine ekleyen Barut, “Bizler korona virüs pandemisinden önce ailelerin daha rahat edebilmesi için masalarımız arasındaki mesafeyi uygun bir şekilde planlamıştık. Allah’ın takdiri pandemiye de uygun dizayn etmişiz. Bütün personelimiz daha önce de eldiven takmaktaydı, şimdi daha da önem gösteriyoruz. Bununla birlikte personelimizin tamamı maskeli olup, kapıdan girişte maskesi olmayan misafirlerimize maske sunuyoruz. Yine hijyen konusunda masalarımız sürekli dezenfektan ile silinmektedir. Bu KAPSAMDA hizmet sektörünün her şeyden önce güvene sonra kaliteye ihtiyaç duyduğunun farkında olarak halkımızı güzel ve nezih işletmelerimizde tatlı bir sohbete bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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