Erciş Belediyesi parke taşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciş Belediyesi parke taşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

İHA

Erciş Belediyesi parke taşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Van’ın Erciş Belediyesi 2020 sezonu kilitli parke taşı çalışmaları kapsamında 18 mahallenin kilitli parke taşı çalışmalarını tamamladı.
Erciş Belediye Başkanlığı 2020 sezonu kilitli parke taşı çalışmaları kapsamında 18 mahallenin kilitli parke taşı çalışmalarını tamamladı. Söz konusu çalışmalar kapsamında ise 7 mahallede çalışmalar devam ederken Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sırasında yaptığı açıklamada Erciş’in her noktasında hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde gönül belediyeciliği ile şehrimizin bütün noktalarına inmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanımızın gözündeki samimiyeti, mutluluğu görünce daha çok çalışmak istiyoruz. Bundan sonra da 7/24 çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
İncelemeler sırasında yaptığı konuşmada Erciş’in merkez ve kırsal mahallelerinde sıkıntıların tek tek giderildiğini belirten Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Bu çalışmalardan dolayı Kaymakamımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van Gölü suyunda saçları sararıyor
YEREL HABERLER Van Gölü suyunda saçları sararıyor
Nacaroğlu baklavaları 2 şubesi ile Van’da hizmet veriyor
YEREL HABERLER Nacaroğlu baklavaları 2 şubesi ile Van’da hizmet ...
Kurduğu halı yıkama fabrikasıyla erkeklere rakip oldu Van’ın ilk kadın halı yıkama fabrikasının patronu titizliğiyle güven veriyor
YEREL HABERLER Kurduğu halı yıkama fabrikasıyla erkeklere rakip ...
Erciş'te 30 ünitlik ağız ve diş sağlığı merkezi yapılıyor
YEREL HABERLER Erciş'te 30 ünitlik ağız ve diş sağlığı merkezi ...
Erciş’te 69 dairelik polis lojmanı yapılıyor
YEREL HABERLER Erciş’te 69 dairelik polis lojmanı yapılıyor
Van’da trafik kazası; 1 yaralı
YEREL HABERLER Van’da trafik kazası; 1 yaralı
Abdulahat Arvas: “Van sağlık ordusuna 124 yeni hekim katılıyor”
YEREL HABERLER Abdulahat Arvas: “Van sağlık ordusuna 124 yeni hekim ...
İpekyolu Belediyesi ‘Prestij Sokak’ projelerini hayata geçiriyor
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi ‘Prestij Sokak’ projelerini ...
Çaldıran Belediyesinden üniversitelerin özel yetenek sınavına hazırlanan öğrencilere forma
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden üniversitelerin özel yetenek ...
İpekyolu Belediyesi ‘Spor Akademisi’ açıyor
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi ‘Spor Akademisi’ açıyor
Hayaldi gerçek oldu; Van'dan sebze ambarı Antalya'ya domates gönderiliyor
YEREL HABERLER Hayaldi gerçek oldu; Van'dan sebze ambarı Antalya'ya ...
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı
YEREL HABERLER Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı ...
Eşyalar kül oldu Kur’an-ı Kerim yanmadı
YEREL HABERLER Eşyalar kül oldu Kur’an-ı Kerim yanmadı
Gürpınar’da kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gürpınar’da kilitli parke taşı döşeme çalışmaları ...
Trabzonspor'dan Van'daki amatör sporculara malzeme desteği
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Van'daki amatör sporculara malzeme ...
Tedavileri tamamlanan Kızıl Şahin ile yavru Kurt, doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Tedavileri tamamlanan Kızıl Şahin ile yavru Kurt, ...
Yaralı kuşlar ve kirpi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kuşlar ve kirpi tedavi altına alındı
Çolpan’da 3,5 kilometre uzunluğunda sulama kanalı yapıldı
YEREL HABERLER Çolpan’da 3,5 kilometre uzunluğunda sulama kanalı ...
Van Büyükşehir Belediyesinden yol asfaltlama çalışması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden yol asfaltlama ...
Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri: “Defterdarlık binası Van’a yakışmıyor”
YEREL HABERLER Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri: “Defterdarlık binası ...
Vali Yardımcısı Yılmaz düğün salonu işletmecileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Yardımcısı Yılmaz düğün salonu işletmecileriyle ...
Van Büyükşehir Belediyesinden esnaf ve vatandaşa bayrak
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden esnaf ve vatandaşa ...
Kültür ve Turizm Bakanlığından Tuşba Ayanıs 2. Etap Halk Plajı için mali destek
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanlığından Tuşba Ayanıs 2. Etap ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X