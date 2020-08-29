Çaldıran’da seyyar satıcılara yönelik korona virüs denetimi

Van’ın Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri, seyyar satıcılara yönelik korona virüs denetimi yaptı.

Çaldıran’da tezgah açan seyyar satıcılara yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle yapılan denetimler kapsamında ilçe dışından gelen seyyar satıcıların tezgahlarında yoğunluğun oluşması ve pandeminin ilçede önlenmesi nedeniyle yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralları hatırlatılarak maskesi bulunamayanlara maske dağıtımı yapıldı. Korona virüs kapsamında yapılan denetimleri daha da sıklaştırdıklarını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Dünyada ve ülkemizde binlerce insan ölümüne neden olan pandemiden dolayı ilçemizde de ciddi anlamda önlemler aldık, alamaya da devam edeceğiz. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada, ilçe dışından gelerek tezgah açan esnafımıza yönelik denetimler yapıldı. İlçe dışından gelen seyyar satıcıların bulunduğu tezgahlarda insan yoğunluğunun oluşması, sosyal mesafe kurallarının hatırlatılarak maskesi bulunmayan vatandaşlarımıza maske dağıtımı gerçekleştirildi. Bizim vatandaşlarımızdan beklentimiz, el ele vererek sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak elbirliği ile eski sağlıklı günleri hep birlikte yaşamaktır. Korona virüs kapsamındaki denetimlerimiz pandemi sona erinceye kadar devam edecektir” dedi.

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