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Başkan Aslan’dan ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı

İHA

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Aslan’dan ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Memet Aslan, yayımladığı mesajda, “Türk İstiklal Harbi’nin dönüm noktası olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Muharebesi, yok edilmek ve vatanından kovulmak istenen bir halkın millet olmasında, ülkesini işgalcilerden elbirliği ile kurtarması, özgür ve bağımsız yaşama isteğinin tezahürüdür. 30 Ağustos 1922; bu ülkenin topraklarında ‘Emperyalizmin Jandarması’ olarak konuşlanan Yunan Ordusu’nun perişan olduğu büyük zaferin yaşandığı gündür. Mustafa Kemal’in liderliğinde, Anadolu halkı ile bütünleşen yurtsever insanlar, yiğitçe ve insanca mücadele ederek bu onursuzluğa son verdiler. ‘Ya istiklal ya ölüm’ şiarı ile harekete geçen Mustafa Kemal Atatürk ve vatansever Anadolu halkı, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlandırmıştı. Malazgirt Meydan Muharebesi, Anadolu kapılarını bu halka açmış, 30 Ağustos Zaferi ise bu toprakların tapusunu bu aziz halka tescillemiştir. Aradan yüz yıl geçti ama hala batı emperyalizminin topraklarımıza ve haklarımıza yönelik saldırganlıkları bitmemiştir. Şu an Doğu Akdeniz’de yaşanan mücadele aynı şekilde bir bağımsızlık hak mücadelesidir. Kurtuluş mücadelesin de olduğu gibi bugünde karada, havada ve denizde halkımızın hak ve hukukunu korumak hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Yunanistan’ın saldırgan ve hak tanımaz tavırlarına karşı Avrupa ve batının sessiz ve zımni desteği kabul edilebilir bir durum değildir. Ülke olarak Yunanistan’ın bu şımarıklıklarına hiçbir zaman kayıtsız kalmayacağız, haklı hak ve menfaatlerimizi sonuna kadar koruyacağız. Bütün dünyanın bunu bilmesini istiyoruz. Bağımsızlık mücadelesinin tüm şehit ve gazilerini, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsini rahmet ve minnetle yad ediyorum. Zafer Bayramı vesilesi ile ülkemizin birliği ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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