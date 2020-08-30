Van Gölü sahilinde sosyal mesafeli sinema etkinliği



VAN,(DHA)VAN'ın Edremit Belediyesi organizasyonuyla Van Gölü sahil bandında sinema etkinliği düzenlendi. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen etkinliğe, vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurallara uyulması durumunda, insanların hasret kaldığı etkinliklerin bundan sonra da yapılacağını söyledi.

Sahil bandı projesi, halk plajı ve binicilik merkezi gibi turizm alanında yaptığı çalışmalarla adını duyuran Van'ın Edremit Belediyesi, bu kez de 'Sinema geceleri' etkinliği düzenledi. Yaz aylarının başında yapılması planlanan, ancak koronavirüs salgını nedeniyle bekletilen sinema etkinliği, dün akşam başladı. Van Gölü manzaralı Edremit Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar maske takıp, ateşleri ölçüldükten sonra alana alındı. Açık alanda, beyaz perdede sinema izlemenin keyfini yaşayan vatandaşlar, belediye yetkililerine teşekkür etti. Etkinliğe katılanlara kek ve çay ikramında bulunuldu.

Vatandaşlarla birlikte sinema izleyen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, gerekli tüm tedbirlerin alınması durumunda insanların hasret kaldığı etkinliklerin, zaman zaman yapılacağını belirterek, "Biz de sosyal mesafe kurallarının tüm tedbirlerini alarak, vatandaşlarımızı sinema etkinliğimizle buluşturduk. Maske dağıtımı başta olmak üzere, ateşlerin ölçülmesi ve ikramlarımıza kadar, tüm hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımız da bu kurallara uyarak, gerekli ilgiyi göstermelerinden dolayı son derece mutlu oldum. bu etkinliğimizi yaz aylarının başında yapmayı planlıyorduk. Ama yaşanan süreç etkinliğimizi ertelememize neden oldu. Hep birlikte bu sürecin üstesinden geldiğimiz vakit, kent meydanımız çok daha güzel etkinliklere ev sahipliği yapacaktır." dedi.

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2020-08-30 11:31:23



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