Van’da EYP ile tuzaklanmış büyük mutfak tüpü ele geçirildi

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Van’ın Başkale ilçesinde 2 adet el yapımı patlayıcıyla (EYP) tuzaklanmış büyük mutfak tüpü ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Eşmepınar Mahallesi Govik mezrası kırsalında 30 Ağustos 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde, önceki yıllarda BTÖ mensupları tarafından döşendiği değerlendirilen 2 adet EYP ile tuzaklanmış büyük mutfak tüpü ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Ele geçirilen patlayıcı, güvenli bir şekilde imha edildi.

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