Van'da, araziye tuzaklanan 2 EYP imha edildi

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VAN, (DHA) VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce araziye önceden tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı tespit edildi. EYP'ler, kontrollü olarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Eşmepınar Mahallesi Govik mezrası kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi aramatarama faaliyetlerinde, teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı 2 EYP tespit edildi. EYP´ler, kontrollü olarak imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van

2020-08-31 11:32:29



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