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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da yol asfaltlama çalışması

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesine bağlı yaklaşık 2 kilometrelik Oyalı Mahalle yolunu tarihinde ilk kez sıcak asfalta kavuşturdu.

Van’da yol asfaltlama çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesine bağlı yaklaşık 2 kilometrelik Oyalı Mahalle yolunu tarihinde ilk kez sıcak asfalta kavuşturdu.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 2020 yılı hizmet takviminde yer alan Oyalı Mahalle yolunda asfalt çalışmalarına başladı. Daha önce altyapı eksiklikleri giderilerek, sanat yapıları ve dolgu çalışması yapılan yolda ayrıca beton kanallar da yapılıyor. İlk kez sıcak asfalt serimi yapılan mahalle yolunda daha önce sathi kaplama yapılmış ancak mevsim şartları nedeniyle yıpranmıştı.
Mahalle sakinlerinin talebi üzerine yapılan çalışmayla daha konforlu ve güvenli hale getirilen mahalle yolu 6 metre genişliğine kavuşturulurken, yaklaşık olarak 2 bin ton sıcak asfalt kullanılacak.
Öte yandan, 13 ilçede yol yapımını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi; Erciş, Tuşba, Gürpınar, Gevaş, Çaldıran ve Bahçesaray ilçelerindeki çok sayıda mahalle yolunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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