Van’da 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi

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Van’ın Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda Edremit ilçesinde operasyon yaptığı belirtildi. 31 Ağustos 2020 tarihinde yapılan operasyonda, 12 paket halinde 12 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

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