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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesinin ikinci üniversite programlarına sınavsız başvuru ve kayıtlar başladı

İHA

Anadolu Üniversitesinin ikinci üniversite programlarına sınavsız başvuru ve kayıtlar başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Van Büro Yöneticisi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Ertürk, YKS ile açıköğretim fakültesinin lisans ve önlisans programlarına yerleşenler için kayıtların 31 Ağustos itibari ile başladığını ve 11 Eylül 2020 tarihinde sona ereceğini, 53 programda ise ikinci üniversite imkanı sağlandığını söyledi.
Açıklamada bulunan Öğretim Görevlisi Dr. Ali Ertürk, pandemi nedeniyle kayıtların tamamen online (çevrim içi) olarak internet üzerinden yapıldığını söyledi. Özelliklede uzaktan öğretimde öncü olan Eskişehir’deki üniversitelerinin önemli bir eğitim hizmetinin de 2. üniversite imkanını sağlaması olduğunu ifade eden Ali Ertürk, “Açıköğretim sistemimizde 16 Ekim’e kadar 15 lisans ve 38 önlisans programı olmak üzere toplam 53 programda ikinci üniversite imkanı sağlanmaktadır. Üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olan ya da üniversitede öğrenim görmeye devam edenler için sunduğu ‘Sınavsız İkinci Üniversite’ programlarına kayıtlar 31 Ağustos Pazartesi günü başladı. İnternet üzerinden yapılacak kayıtlar 16 Ekim Cuma günü sona erecektir. Herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olmuş olanlar (mezun oldukları veya öğrenim gördükleri bölüm hariç olmak üzere) 38 ön lisans ve 15 lisans program olmak üzere toplam 53 bölüme, herhangi bir önlisans programına kayıtlı veya mezun olmuş kişiler, diledikleri 38 önlisans programından (mezun oldukları veya öğrenim gördükleri bölüm hariç olmak üzere) istediği programa herhangi bir sınav olmaksızın kayıt yaptırma imkanı bulunmaktadır” dedi.
Dr. Ali Ertürk, ikinci üniversite programlarına başvuru yapmak isteyen adayların http://aof.anadolu.edu.tr adresinden “Kayıt Otomasyonu” bağlantısı ile “İkinci Üniversite” linkine tıklamaları gerektiğini belirterek, “EDevlet şifreleriyle internet üzerinden işlemlerini tamamlayıp Ziraat Bankasına; kredi kartı/ banka kartı veya bankomat ile ödemelerini gerçekleştirip kayıtlarını onaylayarak kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
Anadolu Üniversitemiz açıköğretim sistemi; ikinci üniversite programları, ekampüs sistemi üzerinden çevrimiçi olarak sunduğu birçok farklı öğrenme malzemesi ile bu alanda öğretim hizmetleri sunan dünya üniversiteleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemi, eKampüs öğrenme yönetim sistemiyle öğrencilerine diledikleri yerde, zamanda ve cihazla öğrenmelerini sürdürme olanağı tanıyor. Öğrenciler; cep telefonu, tablet ya da bilgisayar ile eKampüs platformunda 16 farklı öğrenme malzemesi (canlı dersler, konu anlatım videoları, sesli kitap, sesli konu anlatım özetleri, infografik konu anlatımı, deneme sınavları, özet konu anlatımları, sorularla öğrenelim, nitelik soru vb.) ile kendi öğrenme tarzıyla derslerine hazırlanabiliyor. Şu anda yaklaşık Van ilimize kayıtlı bulunan yaklaşık 26 bin öğrencimize ek olarak bu imkandan yararlanmak için tüm üniversite mezunları veya halen öğrenci olanları sınavsız ikinci üniversite kayıt imkanından yararlanmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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