Başkale itfaiye binası yenileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkale itfaiye binası yenileniyor

İHA

Başkale itfaiye binası yenileniyor

Van Büyükşehir Belediyesine ait Başkale İtfaiye Grup Amirliği yeni hizmet binasına kavuşuyor.
Başkale ilçesine Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni itfaiye binası yapılacak. İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Başkale Grup Amirliğinin yeni hizmet binası, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilerek ihale aşamasına getirildi. Daha önce hizmet anlamında eksik kalan ve vakalara ulaşımda sıkıntı yaşanan Başkale ilçe amirliği, personel ve araç bakımında güçlendiriliyor. Başkale Belediyesine ait bir alanda hizmetlerini sürdüren itfaiye amirliği, 4 araç ve 22 personellik yeni hizmet binasının ihale aşamasını kısa süre için tamamlayarak hizmete girmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

VATSO: “Zaman oturma zamanı değil”
YEREL HABERLER VATSO: “Zaman oturma zamanı değil”
Anadolu Üniversitesinin ikinci üniversite programlarına sınavsız başvuru ve kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesinin ikinci üniversite ...
Belediye Başkan Şefik Ensari Çaldıranlı milli sporcuyu tebrik etti
YEREL HABERLER Belediye Başkan Şefik Ensari Çaldıranlı milli ...
Erciş Belediyesi, 3 mahallede daha kilitli parke taşı çalışması başlattı
YEREL HABERLER Erciş Belediyesi, 3 mahallede daha kilitli parke taşı ...
İpekyolu Belediyesi okul bahçelerini çiçeklerle süsleyecek
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi okul bahçelerini çiçeklerle ...
Van Valiliği: PKK/KCK terör örgütünden kopmalar ve kayıplar arttı
YEREL HABERLER Van Valiliği: PKK/KCK terör örgütünden kopmalar ve ...
2 bin 750 yıllık nekropoldeki yeni bulunan gömü şekli şaşırttı
YEREL HABERLER 2 bin 750 yıllık nekropoldeki yeni bulunan gömü şekli ...
4 dilde Van Kale'sinin tarihçesini anlatıyorlar
YEREL HABERLER 4 dilde Van Kale'sinin tarihçesini anlatıyorlar
Akdamar Kilisesi'nde 8'inci ayin, sınırlı sayıda katılımla yapılacak
YEREL HABERLER Akdamar Kilisesi'nde 8'inci ayin, sınırlı sayıda ...
Van Valiliği: “PKK/KCK terör örgütünde kopmalar ve kayıplar arttı”
YEREL HABERLER Van Valiliği: “PKK/KCK terör örgütünde kopmalar ve ...
Akdamar Anıt Müzesinde ayin hazırlığı
YEREL HABERLER Akdamar Anıt Müzesinde ayin hazırlığı
Van'da, araçtaki 3 kilo uyuşturucuyu 'Şila' buldu
YEREL HABERLER Van'da, araçtaki 3 kilo uyuşturucuyu 'Şila' buldu
Rönesans Life Hotel’de Van kahvaltısı keyfi
YEREL HABERLER Rönesans Life Hotel’de Van kahvaltısı keyfi
Van’da piyasa değeri 390 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da piyasa değeri 390 bin TL olan uyuşturucu ele ...
Van'da koronavirüs vaka artışı endişelendiriyor
YEREL HABERLER Van'da koronavirüs vaka artışı endişelendiriyor
Edremit’te ‘Dünya Barış Günü’ etkinliği Edremitli çocuklar ‘Barış’ temasıyla duvarları boyadı Edremit’te çocuklar barışın simgelerini Başkan Say ile çizdi
YEREL HABERLER Edremit’te ‘Dünya Barış Günü’ etkinliği Edremitli ...
Van’daki iş dünyası Kapıköy Gümrük Kapısının açılmasını istiyor
YEREL HABERLER Van’daki iş dünyası Kapıköy Gümrük Kapısının ...
Doğu Anadolu’nun ilk ‘güzellik fuarı’ Van’da
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’nun ilk ‘güzellik fuarı’ Van’da
İpekyolu Belediyesinden ağaç dikimi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden ağaç dikimi
Edremit’te grup mahalle yolu asfaltlanıyor Edremit’te Gölkaşı, Bakımlı ve Kıyıcak grup yolu tozdan ve çamurdan kurtarılıyor
YEREL HABERLER Edremit’te grup mahalle yolu asfaltlanıyor Edremit’te ...
Van’da jandarma personeline gıda hijyen eğitimi
YEREL HABERLER Van’da jandarma personeline gıda hijyen eğitimi
Van’da 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Otomobilin tavanına gizlenen 10 kilo eroini 'Bozo' buldu
YEREL HABERLER Otomobilin tavanına gizlenen 10 kilo eroini 'Bozo' ...
Aracın tavan döşemesine zulalanan eroin Bozo’ya takıldı Van’da 10 kilo 225 gram eroin maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Aracın tavan döşemesine zulalanan eroin Bozo’ya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X