Başkale itfaiye binası yenileniyor

Van Büyükşehir Belediyesine ait Başkale İtfaiye Grup Amirliği yeni hizmet binasına kavuşuyor.

Başkale ilçesine Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni itfaiye binası yapılacak. İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Başkale Grup Amirliğinin yeni hizmet binası, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilerek ihale aşamasına getirildi. Daha önce hizmet anlamında eksik kalan ve vakalara ulaşımda sıkıntı yaşanan Başkale ilçe amirliği, personel ve araç bakımında güçlendiriliyor. Başkale Belediyesine ait bir alanda hizmetlerini sürdüren itfaiye amirliği, 4 araç ve 22 personellik yeni hizmet binasının ihale aşamasını kısa süre için tamamlayarak hizmete girmesi bekleniyor.

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