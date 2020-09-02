Başkale itfaiye binası yenileniyor

Van Büyükşehir Belediyesine ait Başkale İtfaiye Grup Amirliği yeni hizmet binasına kavuşuyor.
Başkale ilçesine Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni itfaiye binası yapılacak. İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Başkale Grup Amirliğinin yeni hizmet binası, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilerek ihale aşamasına getirildi. Daha önce hizmet anlamında eksik kalan ve vakalara ulaşımda sıkıntı yaşanan Başkale ilçe amirliği, personel ve araç bakımında güçlendiriliyor. Başkale Belediyesine ait bir alanda hizmetlerini sürdüren itfaiye amirliği, 4 araç ve 22 personellik yeni hizmet binasının ihale aşamasını kısa süre için tamamlayarak hizmete girmesi bekleniyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.