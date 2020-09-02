Gevaş'ta 16 bin bağ ot yandı

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Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan yangında 16 bin bağ ot yanarken, yangın itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gevaş içesine bağlı Mülk Mahallesinde meydana geldi. Büyük bir ot yangını çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş İlçe Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 5 saat süren müdahale sonrası yangın tamamen söndürülürken, ilk belirlemelere göre 16 bin bağ ot yandığı tespit edildi.

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