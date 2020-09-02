Van’da 101 okulda 140 EBA destek noktası oluşturuldu

Van’da uzaktan eğitim süreci çerçevesinde EBA'ya erişim sağlayamayan öğrenciler için kurulan EBA Destek Noktası hizmete girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA’ya erişim sağlayamayan ve derslerini takip edemeyen öğrenciler için tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da EBA Destek Noktaları oluşturdu. İpekyolu ilçesindeki Bostaniçi Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan EBA Destek Noktasını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, burada telekonferans sistemiyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 81 ilde aynı anda hizmete giren EBA Destek Noktası tanıtım programına katıldı.

81 ile aynı anda canlı yayınla bağlanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “81 ilimizde şu anda bin 420 adet ‘EBA Destek Noktası’ kurmuş durumdayız” dedi.

Van ilinde 101 okulda 140 EBA Destek Noktası oluşturduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de, söz konusu okullarda 2 bin 536 etkileşimli tahtanın mevcut olduğunu söyledi. Bin 650 bilgisayarla canlı ders uygulamalarının hayata geçirildiğini belirten Tevke, Bostaniçi Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde dört ayrı noktada EBA Destek Noktası oluşturulduğunu belirtti. Öğrenciler kendilerine en yakın EBA Destek Noktasına “https://uzaktanegitim.meb.gov.tr” adresinden ulaşabileceğini belirten Tevke, “EBA'ya erişim sağlayamayan öğrencilerimiz bu noktalarda dersleri takip edebilecekler. Bu noktalarımız belli sayıda öğrenci ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir biçimde hizmet veriyor. Bu anlamda birçok kurumla işbirliği içerisindeyiz. Amacımız çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması. Derslerini dinleyebilmelerini sağlamaktır. Yüz yüze eğitime geçinceye kadar çocuklarımız için tüm imkanları sunmaya gayret gösteriyoruz. Umarım güzel bir süreç geçirerek, yüz yüze eğitime başlayacağız. Okullarımızda gereken tüm tedbirlerimizi alıyoruz” dedi.

EBA Destek Noktası tanıtım programının ardından beraberinde İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal ile okuldaki atölyeleri dolaşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Okul Müdürü İbrahim Seçkin’den yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

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