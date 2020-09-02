Van’da 112 acil çağrılarda tek numara oldu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez: “Asılsız ihbarlarda azalmalar yaşandı” “Vatandaşlarımız bütün çağrılarını tek bir numaradan yapacak”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, tek noktada çağrı kabul eden merkezin günde 7 bin çağrı aldığını belirterek, “Bu çağrı merkezi hizmete başladıktan sonra asılsız ihbarlarda ciddi azalmalar yaşandı” dedi.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan 112 Çağrı Merkezi hizmet vermeye başladı. İlçede tam donanımlı 3 katlı 112 Çağrı Merkezi, vatandaşa aktif hizmet sunuyor. 155 Polis, 156 Jandarma, 112 Ambulans, 110 İtfaiye, 122 AFAD, 177 Orman Yangını acil yardım numaralarını tek çağrı numarası altında birleştiren ve Türkiye'nin 50'nci '112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı kabulüne başlandı.

Acil yardım numaralarının tek numarada birleştiği 112 Çağrı Merkezi'nde ilk çağrıları Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez kabul etti. Vali Bilmez, Başkale ilçesinde çıkan yangınla Gevaş ilçesinde izolasyonda olan 2 vatandaşın çağrılarını kabul etti.



“Vatandaşlarımız bütün çağrılarını tek bir numaradan yapacak”

Vatandaşın acil işleri için artık tek numaradan yardım isteyebileceğini anımsatan Vali Bilmez, “112 Çağrı Merkezi'miz bütün numaraların tek numarada birleştiği bir merkezdir. Bu merkez, Türkiye'de faaliyete geçen 50'nci çağrı merkezimiz. Bugün itibariyle de ilimizde çağrı almaya başladık. Artık bundan sonra vatandaşlarımız bütün çağrılarını tek bir numaradan yapacak. Burada ön karşılayıcılarımız var. Bunlar gelen çağrıyı ilgili kuruma, ilgili yetkiliye aktarıyor. Onlar da gerekli müdahalenin yapılması için ne gerekiyorsa onunla harekete geçiliyor. Bu binamız modern bir binadır. Gevaş ilçesinde izolasyonda olan bir vatandaş ile Başkale ilçesinde meydana gelen ahır yangını ile ilgili çağrı aldık. Bu çağrıları hemen ilgili kuruma yönlendirdik” dedi.



“Asılsız ihbarlarda ciddi azalmalar yaşandı”

Merkezin çalışmalarına başladığını ve günlük ortalama 7 bin çağrı aldığını açıklayan Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Merkez devreye girdikten sonra asılsız ihbarlarda ciddi azalmalar yaşandı. Sebebi, bütün kayıtlar arkadan muhafaza ediliyor. Onların takibi yapılıp, kişinin aradığı yerin konumu da otomatik olarak sisteme düşmesidir. Görüşmeler kaydedilmekte ve telefon numaraları da muhafaza edilmektedir. Burada ilgili kurumlardan 90 personel, 24 saat esasına göre vardiyalı çalışıyor. Buraya yeni bir eleman alımı olmadı. İlgili kurumlarda çalışan personel burada görev yapıyor.”

Merkezin açılışı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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