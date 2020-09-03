Van Büyükşehir Belediyesinin kadın voleybol takımı hazırlıklarına başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 8. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 20202021 sezonu için hazırlıklarına başladı.
Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla 1. Lig yolunda playoff mücadelelerine kalan ve yarı finalde Fenerbahçe’ye mağlup olan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 20202021 sezonunun fikstür ve statülerinin belli olmasının ardından hazırlıklarına başladı. Türkiye Voleybol Federasyonunun talimatları doğrultusunda korona virüs tedbirlerine uyarak günlük antrenman ve taktik çalışmaları ile yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kadın voleybol takımı, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Kırmızısiyahlılar 25 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı sezonun ilk maçında Şırnak temsilcisi Silopi Belediye Gençlik Kadın Voleybol Takımını ağırlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.