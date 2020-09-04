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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Van’da 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gevaş ilçesinde seyir halinde bulunan 07 plaka sayılı çekiciye bağlı dorseden şüphelenilmesi üzerine arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Oscar ile birlikte yapılan detaylı aramada, dorsenin sırt kısmına zulalanmış vaziyette 14 paket halinde toplam 14 kilo 295 gram eroin ile 9 paket halinde toplam 9 kilogram metamfetamin maddeleriele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü M.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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