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9 yıldır konteynerde yaşayan aileye, kamyon şoförü sahip çıktı

DHA

9 yıldır konteynerde yaşayan aileye, kamyon şoförü sahip çıktı


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA) VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve konteynerde yaşamaya başlayan 6 nüfuslu Yücebaş ailesine, kamyon şoförü Mahsun Balbal sahip çıktı. Balbal'ın kurduğu dernek aracılığıyla sosyal medyada başlatılan yardım kampanyasında gelen yardımlarla Yücebaş ailesine tek katlı yeni ev yapıldı. Kampanya kapsamında yardıma muhtaç 600 bin yoksul öğrenciye de ulaşılarak giyim ve kırtasiye desteğinde bulunuldu.
Tuşba'ya bağlı Kalecik Mahallesi'nde yaşayan Mahsun Balbal, 6 yıl önce kent merkezinde dolaşırken bir çocuğun ayakkabısız dolaştığını görünce bu durumdan etkilenip sosyal medya üzerinde yoksul aileler için yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın yoğun destek görmesi üzerine Balbal, 'Mutluluğun olsun Çocuklar' isminde dernek kurarak, çalışmalarını resmi prosedör çerçevesinde devam ettirdi. Kampanyada toplanan yardımlar, birçok ildeki 600 bin yoksul öğrenciye ulaştırıldı.
'EVLERİ DEPREMDE YIKILDI'
Balbal, 23 Ekim 2011'te meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve koyteynerde yaşam mücadelesi veren 6 nüfuslu Yücebaş ailesine de umut kaynağı oldu. Balbal'ın girişimleri sonucu hayırseverlerden gelen destekle, 9 yıldır eşi ve 4 çocuğuyla koyteynerde yaşayan inşaat işçisi Mehmet Yücebaş'a ev yapıldı. Depremde yıkılan evin yerine yapılan tek katlı 3 odalı ev, kısa sürede bitirildi. Yücebaş ailesi, yakın zamanda taşınacakları yeni evleri için kendilerine yardımcı olan Balbal'a teşekkür etti.
'9 YILDIR KONTEYNERDE YAŞIYORLAR'
9 yıldır kamyon şoförlüğü yaptığını anlatan Balbal, "Aile ilk bize ulaştığı zamanlarda, yaşadıkları yere baktığımızda içler acısı bir durumdaydı. 6 nüfus bir konteyner içinde yaşıyorlardı. O yüzden de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Sosyal medya hesabımda, bu ailenin durumunu paylaştım. Bunun üzerine yardım gönüllüleri Şenol ve Mithat Parlak, aileye ev yapacaklarını söylediler. Biz de evin inşaatını hemen başlattık. Yaklaşık 200 bin TL giderle evi tamamladık. Bir haftaya kadar ailemiz inşallah eve huzurlu bir şekilde geçecekler. Hepimiz Van depremi döneminde konteynerde yaşamaya şahitlik ettik. Bu ailemiz de depreme evleri yıkılınca konteynerde yaşamaya başlamış. Ben bu aileyi ziyarete geldiğimde çok etkisinde kaldım. Çok şükür gönüllerimizin de desteğiyle 1 ay içerisinde evin inşaatını tamamen bitirdik" dedi.
BİR GÜN İYİLİK BİZİ KURTARACAK'
2014 yılında kent merkezinde dolaşırken bir çocuğun ayakkabısız dolaştığını görünce bu durumdan etkilenip sosyal medya üzerinde yoksul aileler için yardım kampanyası başlattığını ifade eden Balbal, "Sosyal medya hesabımda başlattığım kampanyaya Türkiye'nin çeşitli illerinde destek çağrıları geldi. Ben kamyon şoförüyüm. Yaptığım meslek sosyal sorumluluk projeleri ile alakası olmayan bir meslek. Yine buna rağmen buradaki insanların samimiyetime inandıklarını düşünüyorum. Hakkari'de yaptığımız atkı ve bereleri Tekirdağ'daki köy okullarına gönderdik. Tamamen bir gönül köprüsü inşa edildi. Şu ana kadar 600 bin öğrenciye ulaştık. Şu anda da hedefimde okulu olmayan köylere, okul yaptırmak. Bu kampanyamızı dernek adı altında yürütüyorum. Sosyal medya ile başlattığım kampanyayı, sonrasında dernek kurarak sürdürmeye çalıştım. Hiçbir zaman inancımı yitirmedim. Gerçekten bir gün iyilik bizleri kurtaracak. Aileyi, çocukları görünce mutluyum. 'Mutluluğum olsun Çocuklar' Yardımlaşma Derneği adı altında yardım kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor. Mardin'de evi yanmış bir çiftin evini yeniledik. Şanlıurfa'da bir köy okulunu yeniledik. İnsanlara yardımcı olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.
'YILLAR SONRA YUVA SAHİBİ OLDUK'
Eşi ve 4 çocuğu ile birlikte 9 yıldır konteynerde yaşadığını anlatan Zübeyde Yücebaş, Balbal'a teşekkür ederek, "2011'de meydana gelen depremde evimiz yıkılınca konteynerde yaşamaya başladık. 4 çocuğum var. Eşim inşaatlarda çalışıyor. Sağolsun devletimiz bize bu konteyneri verdi. Çocuklarımla birlikte burada yaşıyorum. Çocuklarımın hepsi öğrenci. Geçimimizi zor sağlıyoruz. Sağ olsun Mahsun abi bize yardım etti. Bize yeni ev yaptılar. Çok şükür beni de yuva sahibi yaptılar. Yakın zamanda yeni evimize taşınacağız. Çok mutluyuz. Yıllar sonra yuva sahibi olduk. Allah vesile olanlardan razı olsun" dedi.
İmam Hatip Anadolu Lisesi 9´uncu sınıf öğrencisi Meryem Yücetaş da (15), "Atatürk Ortaokulu'nda okuyordum. Mezun oldum. Bu yıl da lisede okuyacağım. Biz 4 kardeş beraber konteynerde çalışıyorduk. Elektrikli soba vardı. Biz onunla idare ediyorduk. Geçimimizi çok zor sağlıyoruz. Yeni evimize kavuşacağımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2020-09-04 09:28:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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